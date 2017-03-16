Игорь Шалимов: "Мои игроки не должны думать, что мы проиграли из-за судьи"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после поражения от "Сельты" (0:2) в матче 1/8 финала Лиги Европы не стал комментировать действия судей, передает спецкор "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Российский клуб завершил свое выступление в турнире, уступив испанцам со счетом 1:4 по сумме двух игр.

– По итогам двух игр, я думаю, "Сельта" заслуженно прошла дальше, – сказал Шалимов. – На таком уровне моменты делают разницу, от этого зависит результат. Хотя в принципе по двум матчам была более-менее равная игра. Нам надо делать выводы. Но становиться мощнее, сильнее мы можем только после таких игр.

– Что случилось с Рамиресом? И довольны ли вы судейством?

– У него, похоже, повреждена приводящая мышца. Там ничего серьезного, может, сыграет с "Уфой". Про судейство не хочу говорить. Я бы не говорил о предвзятости, просто он отсудил так, как мог. Игроки не должны думать, что мы проиграли из-за судьи.

– Довольны ли вы работой медицинского штаба клуба, ведь у вас почти после каждого матча случаются травмы?

– Медицинским штабом довольны, конечно. Он работает на высоком уровне. Ребята и сами сознательно восстанавливаются после матчей. Наверно, такой режим игр предполагает мышечные повреждения. Просто к этому надо привыкать. Когда ты не адаптирован, трудно привыкнуть. Но это не чья-то вина.