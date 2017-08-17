Игорь Шалимов: "3:2 - неплохой результат, но уверен, он мог быть лучше"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Црвеной Звездой" (3:2) в матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы заявил, что его команда должна была внимательнее играть. Однако он остался доволен футболистами.

- Это не игра чемпионата, это Лига Европы, двухматчевое противостояние, - отметил Шалимов. - Одной из задач для нас сегодня было - не пропустить, быть внимательнее. Но хорошо, что забили три, пропустив два гола. Считаю, это неплохой результат, но уверен, он мог быть лучше. "Црвена Звезда" опасна в контратаках, при "стандартах". Но мы более-менее справились. Так как мы играем, контратаки не пропускать очень сложно. В целом игра нормальная. Было много хороших моментов. Но мы сейчас переключаемся на чемпионат, "Ростов" впереди.

- Не кажется ли вам, что у "Краснодара" есть некоторые проблемы в центре обороны? И не считаете, что нужно усиление, ведь трудно будет играть на два фронта одними и теми же защитниками?

- На два фронта, наверное, да. Но мы видим другие команды, где центральные защитники редко меняются. Но я считаю, они хорошо справляются и грубых ошибок не допускают. Но ротация нам все равно нужна.

- Иван в какой форме?

- Он в Ростове будет на лавке, сейчас набирает форму.

- Как оцените игру Ристича в опорной зоне? И что скажете о Смолове?

- Ристич был опасен, чего не хватает при нашей игре. Нам нужен был игрок, который может бить с 20 метров. Нам нужен такой футболист, мы им довольны. Федору надо набирать форму через игры. Будем так же двигаться дальше.

- Как прокомментируете момент, когда во время игры Мартынович начал завязывать шнурки?

- (Удивленно.) Шнурки иногда развязываются, их надо завязать.(Екатерина ПОТАПОВА)

Трансляция матча "Краснодар" – "Црвена Звезда"