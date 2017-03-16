Игорь Гамула: "Надеюсь, Бердыев что-то придумает. Меня устроит 2:2 или 3:3"

Тренер молодежного состава "Ростова" Игорь Гамула в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между основной командой и "Манчестер Юнайтед"​ отметил, что у ростовчан есть игроки, которые могут заменить Тимофея Калачева. По словам наставника, он ждет результативной ничьей. Первая встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1.

– Но не станет ли потеря именно Калачева роковой для "Ростова"?

– В "Ростове" любая потеря ощутима. Роковая? Это одному Богу известно. Будем надеяться, что ребята справятся без Тимофея. Так получилось…

– Но кто тогда выдаст такой пас-конфетку на Бухарова?

– Есть Нобоа, Ерохин. Все ребята выглядят достойно.

– Есть предчувствие, что сегодня "Ростов" повторит подвиг "Рубина" Курбана Бердыева, который в 2009 году обыграл на "Камп Ноу" "Барселону" – 2:1?

– Хочется в это верить. Надеюсь и жду от нашей команды только хорошего результата. Курбан Бекиевич что-то придумает и на выезде.

– Рискнете дать прогноз?

– Нет уж, увольте.

– А вас устроит, если "Ростов" сыграет нулевую ничью, но не пройдет дальше?

– Меня устроит 2:2 или 3:3. (Виталий АЙРАПЕТОВ)