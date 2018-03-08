Главный тренер "Лиона": "Могли забивать больше. Перед ответным матчем не беспокоюсь"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо после победы над ЦСКА в первом матче 1/8 финала Лиги Европы похвалил свою команду за качественную игру на плохом поле. Специалист считает, что не стоит выделять игру голкипера и капитана команды Антони Лопеша, который справился с шестью ударами в створ его ворот.

– Доволен самоотдачей своей команды и, конечно, результатом. Нам есть, что совершенствовать, но мы на правильном пути. Игроки выполнили все мои установки, были хороши в физическом плане. Причем надо учитывать, что состояние поля было далеко от идеального. Выглядели лучше, чем в предыдущем матче в чемпионате Франции. Нужно быть увереннее в атаке, но перед ответной встречей я не беспокоюсь.

Сегодня здорово сыграл не только наш капитан и вратарь Лопеш, но и все остальные. Я часто говорю команде, что если мы хотим быть похожи на клубы уровня "Реала", то у нас должен быть не один, а 11 или даже 14 капитанов. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, ответный матч между "Лионом" и ЦСКА состоится в Лионе 15 марта.

ЦСКА дома проиграл "Лиону"