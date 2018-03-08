ЦСКА дома проиграл "Лиону"

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Лион" - 0:1. 68-я минута. Мяч влетает в ворота Игоря АКИНФЕЕВА (№ 35). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ЦСКА на своем поле проиграл "Лиону" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Победу французской команде принес точный удар головой Антониу Марселу, который замкнул подачу с углового.

В составе армейцев дебютировал Кристиян Бистрович, вышедший на поле на 82-й минуте вместо Алана Дзагоева.

Ответный матч состоится в Лионе 15 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Первый матч

ЦСКА (Россия) – "Лион" (Франция) – 0:1 (0:0)

Гол: Марселу, 68

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев (Бистрович, 82), Миланов (Витинью, 73), Муса (Чалов, 87), Вернблум.

"Лион": Антони Лопеш, Тете, Марселу, Морель, Марсал, Ндомбеле, Тузар, Ауа, Траоре (Корне, 76), Диас (Менди, 89), Депай (Маолида, 85).

Предупреждения: Набабкин, 30. Натхо, 59. Корне, 90+2.

Судьи: МАТЕУ ЛАОС, дель Паломар, Себриан Девис, дель Серро Гранде, Эрнандес Эрнандес (все - Испания).

8 марта. Москва. "ВЭБ Арена".