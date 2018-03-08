ЦСКА дома проиграл "Лиону"

ЦСКА на своем поле проиграл "Лиону" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Победу французской команде принес точный удар головой Антониу Марселу, который замкнул подачу с углового.
В составе армейцев дебютировал Кристиян Бистрович, вышедший на поле на 82-й минуте вместо Алана Дзагоева.
Ответный матч состоится в Лионе 15 марта.
Лига Европы
1/8 финала
Первый матч
ЦСКА (Россия) – "Лион" (Франция) – 0:1 (0:0)
Гол: Марселу, 68
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев (Бистрович, 82), Миланов (Витинью, 73), Муса (Чалов, 87), Вернблум.
"Лион": Антони Лопеш, Тете, Марселу, Морель, Марсал, Ндомбеле, Тузар, Ауа, Траоре (Корне, 76), Диас (Менди, 89), Депай (Маолида, 85).
Предупреждения: Набабкин, 30. Натхо, 59. Корне, 90+2.
Судьи: МАТЕУ ЛАОС, дель Паломар, Себриан Девис, дель Серро Гранде, Эрнандес Эрнандес (все - Испания).
8 марта. Москва. "ВЭБ Арена".
Thomas_Boy_
Буча... Ну ты почти час мучался, но так и не родил что ли? Фитиль и артикль, Буча. Что общего? Ну напряги задницу или чем ты там думаешь?
03:32
Thomas_Boy_
Эх, зря это я... Неделю ведь думать будет. Буча... Слышь, Буч, не надо, не напрягайся. Давай скажи лучше, чего у них общего?
01:40
Thomas_Boy_
Буча, давай твою смекалку проверим, агась? Скажи, Буча, в чем отличия фитиля от артикля?
01:31
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ________ Ну это правильно. Жаль только, что время на его обучение зря потратили. Можно было вырастить полезного стране человека, а не этого гуманоида.
01:30
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Компьютером, наверное. Или, только монитором. А может, и вообще не подтирается - ибо "тепло и гигиенично"©.
01:27
Venalainen
День скорби росфута, все оффлайн уходим
01:25
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ___________ Чем же Буча тогда подтирается? Вилкой опасно. Может гланды себе через задницу выковырять. Ложкой тоже может, но боится.
01:25
Бу-га-га!
Буча знает словосочетание "в принципе". Наверное, и ложкой правильно подтирается.
01:20
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ Думаю, ему ложкой не разрешают подтираться. Хоть и научили.
01:19
Thomas_Boy_
Так-то если Буча будет на запятые время тратить, все клавиатуру слюнями закапает. А так, понимаешь, успевает вытирать. Той же ложкой, которой подтирается.
01:17
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Так-то скорее всего когда он подтираться ложкой обучился, ему официальный сертификат дали. Два умных слова он выучить не смог, но с первым справился.
01:12
Бу-га-га!
Буча, а ты разговариваешь так же, как и пишешь?
01:12
Бу-га-га!
Буча, ты без пробелов царапай, так ловчее будет. И быстрее.
01:11
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Не. Это Буча официально идиотом признан. Вот и запало богатое своей непонятностью слово в мозжечок.
01:10
Thomas_Boy_
Круто, Буча в интернете слово "официально" вычитал.))) Может, даже прочитал, что оно означает. Но не понял.))
01:07
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ___________ Так-то Буча настолько необучаем, что скорее всего и ест, и подтирается ложкой.
01:06
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Учится, учится. Самым элементарным вещам. Подтираться и ложкой в рот попадать.
01:04
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ____________ Какое там обучение? Он и читать-то не умеет. Не понимает, почему его Бучей кличут. Наверное, вообще не соображает ничего... После 0:7 радовался, пока ему не сказали, что это не "Спартак" выиграл.)
01:01
Бу-га-га!
Thomas_Boy___ Буча в школу для даунов собеседование не прошёл. На дому учится.
00:59
Thomas_Boy_
Словарный запас Бучи впечатляет.) Наверное, даже из школы для даунов отчислили.)))
00:54
Glebuchev
. . Glebuchev '...Розу белую с черною жабой Я хотел на земле повенчать... Сергей Есенин.' 00:36--------------------------------------Скобки не там поставил.Прошу прощения.
00:54
foreverCSKAforever
Эх, если бы не работа, а смотрел бы дома по телеку, дожали бы французов. Проиграно сражение, но не проиграна война.
00:45
Ivan Jackson
Бу-га-га!____ када мне пиндосы вопросы пишут мя тут вытираю по полной))) ваш друг амигос не даст соврать))) а согаз ни кто не сомневается вот-вот затмит футбол)))
00:44
Glebuchev
'...Розу белую с черною жабой Я хотел на земле повенчать... Сергей Есенин.'
00:36
Бу-га-га!
Ivan Jackson___ Либераст небось? Или - просто вражина?)) Вопросник тебе в Пентагоне составляли, или в Белом Доме?))
00:36
Бу-га-га!
вперёд Спартак!___ Запел, дырявый? Никак, рот освободили?
00:33
Ivan Jackson
Бу-га-га!____ Да и поддержать земляков (каких-никаких) после оглушительного фиаско в Лондоне ©, было просто-таки необходимо.))) _____ по этому даж фанатская трибуна заполнена на 2/3)))) вы же так любите ливерпуль))) зачем тада палится))) что гуглтранслит разбавленный не заполненной трибуной фанатской) када вы видели копу с пустыми местами))) но да они же не видали таких титулов как красно-синие)))))
00:30
Бу-га-га!
Ivan Jackson____ Самый титулованный клуп Согаза на хрюнделей не разменивается.))) Да и поддержать земляков (каких-никаких) после оглушительного фиаско в Лондоне ©, было просто-таки необходимо.))) Альтруисты, чо.
00:21
Ivan Jackson
Бу-га-га!____ отбрасываем ливеров) но хрюндели оказываются против самого титулованного клуба согаза ) и где 0-7 ) от северная пальмира может похвастаться результатами а самый титулованный клуб согаза нет... белее того как согаз сталкивается в матче где играю в футбол на вылет то фиаско)))) может в согазе собака порылась)
00:17
Мальчиш-Кибальчиш
Березина не получилась...получат Ватерлоо.
00:13