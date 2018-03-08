22:53 8 марта | Футбол — Лига Европы

ЦСКА дома проиграл "Лиону"

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Лион" - 0:1. 68-я минута. Мяч влетает в ворота Игоря АКИНФЕЕВА (№ 35). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Лион" - 0:1. 68-я минута. Мяч влетает в ворота Игоря АКИНФЕЕВА (№ 35). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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ЦСКА на своем поле проиграл "Лиону" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Победу французской команде принес точный удар головой Антониу Марселу, который замкнул подачу с углового.

В составе армейцев дебютировал Кристиян Бистрович, вышедший на поле на 82-й минуте вместо Алана Дзагоева.

Ответный матч состоится в Лионе 15 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Первый матч

ЦСКА (Россия) – "Лион" (Франция) – 0:1 (0:0)

Гол: Марселу, 68

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев (Бистрович, 82), Миланов (Витинью, 73), Муса (Чалов, 87), Вернблум.

"Лион": Антони Лопеш, Тете, Марселу, Морель, Марсал, Ндомбеле, Тузар, Ауа, Траоре (Корне, 76), Диас (Менди, 89), Депай (Маолида, 85).

Предупреждения: Набабкин, 30. Натхо, 59. Корне, 90+2.

Судьи: МАТЕУ ЛАОС, дель Паломар, Себриан Девис, дель Серро Гранде, Эрнандес Эрнандес (все - Испания).

8 марта. Москва. "ВЭБ Арена".

ЦСКА - Лион

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (152)
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Thomas_Boy_

Буча... Ну ты почти час мучался, но так и не родил что ли? Фитиль и артикль, Буча. Что общего? Ну напряги задницу или чем ты там думаешь?

03:32

Thomas_Boy_

Эх, зря это я... Неделю ведь думать будет. Буча... Слышь, Буч, не надо, не напрягайся. Давай скажи лучше, чего у них общего?

01:40

Thomas_Boy_

Буча, давай твою смекалку проверим, агась? Скажи, Буча, в чем отличия фитиля от артикля?

01:31

Thomas_Boy_

Бу-га-га! ________ Ну это правильно. Жаль только, что время на его обучение зря потратили. Можно было вырастить полезного стране человека, а не этого гуманоида.

01:30

Бу-га-га!

Thomas_Boy____ Компьютером, наверное. Или, только монитором. А может, и вообще не подтирается - ибо "тепло и гигиенично"©.

01:27

Venalainen

День скорби росфута, все оффлайн уходим

01:25

Thomas_Boy_

Бу-га-га! ___________ Чем же Буча тогда подтирается? Вилкой опасно. Может гланды себе через задницу выковырять. Ложкой тоже может, но боится.

01:25

Бу-га-га!

Буча знает словосочетание "в принципе". Наверное, и ложкой правильно подтирается.

01:20

Бу-га-га!

Thomas_Boy_____ Думаю, ему ложкой не разрешают подтираться. Хоть и научили.

01:19

Thomas_Boy_

Так-то если Буча будет на запятые время тратить, все клавиатуру слюнями закапает. А так, понимаешь, успевает вытирать. Той же ложкой, которой подтирается.

01:17

Thomas_Boy_

Бу-га-га! __________ Так-то скорее всего когда он подтираться ложкой обучился, ему официальный сертификат дали. Два умных слова он выучить не смог, но с первым справился.

01:12

Бу-га-га!

Буча, а ты разговариваешь так же, как и пишешь?

01:12

Бу-га-га!

Буча, ты без пробелов царапай, так ловчее будет. И быстрее.

01:11

Бу-га-га!

Thomas_Boy____ Не. Это Буча официально идиотом признан. Вот и запало богатое своей непонятностью слово в мозжечок.

01:10

Thomas_Boy_

Круто, Буча в интернете слово "официально" вычитал.))) Может, даже прочитал, что оно означает. Но не понял.))

01:07

Thomas_Boy_

Бу-га-га! ___________ Так-то Буча настолько необучаем, что скорее всего и ест, и подтирается ложкой.

01:06

Бу-га-га!

Thomas_Boy____ Учится, учится. Самым элементарным вещам. Подтираться и ложкой в рот попадать.

01:04

Thomas_Boy_

Бу-га-га! ____________ Какое там обучение? Он и читать-то не умеет. Не понимает, почему его Бучей кличут. Наверное, вообще не соображает ничего... После 0:7 радовался, пока ему не сказали, что это не "Спартак" выиграл.)

01:01

Бу-га-га!

Thomas_Boy___ Буча в школу для даунов собеседование не прошёл. На дому учится.

00:59

Thomas_Boy_

Словарный запас Бучи впечатляет.) Наверное, даже из школы для даунов отчислили.)))

00:54

Glebuchev

. . Glebuchev '...Розу белую с черною жабой Я хотел на земле повенчать... Сергей Есенин.' 00:36--------------------------------------Скобки не там поставил.Прошу прощения.

00:54

foreverCSKAforever

Эх, если бы не работа, а смотрел бы дома по телеку, дожали бы французов. Проиграно сражение, но не проиграна война.

00:45

Ivan Jackson

Бу-га-га!____ када мне пиндосы вопросы пишут мя тут вытираю по полной))) ваш друг амигос не даст соврать))) а согаз ни кто не сомневается вот-вот затмит футбол)))

00:44

Glebuchev

'...Розу белую с черною жабой Я хотел на земле повенчать... Сергей Есенин.'

00:36

Бу-га-га!

Ivan Jackson___ Либераст небось? Или - просто вражина?)) Вопросник тебе в Пентагоне составляли, или в Белом Доме?))

00:36

Бу-га-га!

вперёд Спартак!___ Запел, дырявый? Никак, рот освободили?

00:33

Ivan Jackson

Бу-га-га!____ Да и поддержать земляков (каких-никаких) после оглушительного фиаско в Лондоне ©, было просто-таки необходимо.))) _____ по этому даж фанатская трибуна заполнена на 2/3)))) вы же так любите ливерпуль))) зачем тада палится))) что гуглтранслит разбавленный не заполненной трибуной фанатской) када вы видели копу с пустыми местами))) но да они же не видали таких титулов как красно-синие)))))

00:30

Бу-га-га!

Ivan Jackson____ Самый титулованный клуп Согаза на хрюнделей не разменивается.))) Да и поддержать земляков (каких-никаких) после оглушительного фиаско в Лондоне ©, было просто-таки необходимо.))) Альтруисты, чо.

00:21

Ivan Jackson

Бу-га-га!____ отбрасываем ливеров) но хрюндели оказываются против самого титулованного клуба согаза ) и где 0-7 ) от северная пальмира может похвастаться результатами а самый титулованный клуб согаза нет... белее того как согаз сталкивается в матче где играю в футбол на вылет то фиаско)))) может в согазе собака порылась)

00:17

Мальчиш-Кибальчиш

Березина не получилась...получат Ватерлоо.

00:13

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