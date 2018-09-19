Главный тренер "Копенгагена": "Иванович - большой босс защиты "Зенита"

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен на пресс-конференции перед матчем 1-го тура Лиги Европы против "Зенита" выделил ряд футболистов в составе петербуржцев и поделился впечатлением от работы Сергея Семака.

– Оцените шансы "Копенгагена" на выход из группы, – первый вопрос Сольбаккену.

– Это сложная группа. Все участники будут добиваться положительных результатов, играя дома. Матчи впереди тяжелые, так что надеемся на хорошую игру в родных стенах.

– Кого вы можете выделить из состава "Зенита"?

– Я могу назвать многих игроков. Во-первых, трое футболистов сборной России, которые играли против Турции (Далер Кузяев, Александр Ерохин и Артем Дзюба, также в той встрече принял участие вратарь Андрей Лунев. - Прим. "СЭ"). Аргентинец в центре (Паредес. - Прим. "СЭ") очень хорош – его длинные передачи задают атакам темп. У Мака отличный дриблинг. Иванович – большой босс защиты. Но главное в "Зените" – это хорошая командная игра.

– Какое у вас впечатление от нового зенитовского тренера?

– У него четкий план, его система 4-2-3-1 хорошо работает, он может использовать и прямую игру, и длинные передачи, у его команды много возможностей. Но играть против "Зенита" нам будет проще, чем против "Аталанты" – потому что у итальянцев 20-25 футболистов, а тут всего 12-14.

– В чем причина того, что "Копенгаген" в последние годы стабильно выступает в Европе?

– Конечно, главная причина – это я (смеется). Нет, шутка. Это процесс, который потребовал много времени, культура, которая создана в нашем клубе. В этой работе принимает участие множество людей. (Егор Бычков)

"Копенгаген" – "Зенит": Лига Европы, 1-й тур, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 22.00 (мск)​