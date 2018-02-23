Главный тренер "Атлетика": "Нам помог результат первого матча со "Спартаком"

Главный тренер "Атлетика" Хосе Анхель Сиганда после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Спартака" (1:2) отметил, что до игры он знал силу красно-белых. По его словам, его команда контролировала ход игры. Напомним, первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу испанского клуба, который вышел в следующую стадию турнира.

- Знали, что соперник очень силен, - цитирует пресс-служба УЕФА Сиганду. - До того как счет стал 1:2, мы в целом контролировали игру. При счете 1:1 "Спартак" не приближался к нашим воротам, не создавал опасные моменты, но в итоге был в одном голе от дополнительного времени. Нам помог результат первого матча. Рады попаданию в 1/8 финала. Какой бы клуб ни попался, он будет желанным.