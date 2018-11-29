Гильерме: "Локомотив" должен обыгрывать "Шальке", чтобы попасть в Лигу Европы"

Вратарь "Локомотива" Гильерме рассказал о первой победе команды в групповом турнире Лиги чемпионов над "Галатасараем" (2:0).

– Погода была за нас, – заявил Гильерме. – Это очень важная победа. Мы заслужили ее. Перед встречей между футболистами "Локомотива" был разговор, что должны обязательно выиграть, чтобы попасть в Лигу Европы. Это наша цель.

– Почему команде не везло в предыдущих матчах?

– Проблема в том, что мы не очень хорошо сыграли в первом же матче в группе, как раз с "Галатасараем". Тот результат был несправедлив, так как мы хорошо выглядели на поле. С "Шальке" тоже провели хорошую игру, как и домашнюю с "Порту". Нам немного не хватило опыта. И когда есть возможность забить, нельзя эти шансы транжирить.

– В последнем туре "Локомотив" теперь зависит от результата другого матча.

– Будем бороться до конца, играть на победу с "Шальке", а потом посмотрим. После такой победы появилась уверенность в собственных силах. (Юлия Яковлева, Константин Колмаков)