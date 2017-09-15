Геннадий Орлов: "Я же говорил, что "Зениту" не надо терять Дзюбу"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" высоко оценил игру нападающего "Зенита" Александра Кокорина в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вардаром" (5:0). Он не сомневается, что форвард сумеет еще прибавить.

– Стоит ли восхищаться игрой Кокорина в матче с "Вардаром"– или все же необходимо делать скидку на уровень соперника? – вопрос Орлову.

– Это почему же не надо восхищаться? Футболист живет одним днем. Провел отличный матч – нужно хвалить. Если в следующей встрече себя проявит неважно – пожурим. Но, надеюсь, этого не произойдет. Думаю, что Александр даже еще и прибавит. Да, от уровня соперника зависит многое. Но я бы обратил внимание все-таки на другое.

– На что?

– Как команда подсобила Кокорину. Иванович вышел правым защитником, что очень помогло атаке. Бранислав добавил агрессии впереди, отдавал классные пасы. Нобоа выдал прекрасную игру! А когда появился еще и Ригони, резко уменьшился брак в передачах.

Ну и, наконец, Дзюба. Ведь Кокорин забивал голы из-за спины Артема, который отвлекал на себя центрального защитника, а Александр смещался в его зону. Очень хороший тандем получился впереди. Неслучайно тренер "Вардара" назвал Кокорина и Дзюбу выдающимися футболистами и признал, что их оказалось нереально сдержать. Они здорово помогали друг другу, перспективная связка. Я же говорил, что "Зениту" не надо терять Дзюбу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Геннадия Орлова