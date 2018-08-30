"Генк", "Рапид" и "Спартак" Трнава вышли в групповой этап Лиги Европы

"Генк" обыграл "Бреннбю" (4:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы и вышел в групповой этап этого турнира по сумме двух встреч - 9:4.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

"Бреннбю" (Дания) - "Генк" (Бельгия) - 2:4 (1:2)

Голы: Малиновский, 15 (0:1). Ндонгала, 33 (0:2). Вильчек, 34 (1:2). Ларссон, 58 (2:2). Девас, 66 (2:3). Саматта, 87 (2:4).

Судья: Мажейка (Литва).

30 августа. Бреннбю. Стадион "Brondby".

"Рапид" уступил "Стяуа" (1:2), но вышел в групповой этап Лиги Европы по сумме двух противостояний - 4:3.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

"Стяуа" (Румыния) - "Рапид В" (Австрия) - 2:1 (2:0)

Голы: Гноэре, 12 (1:0). Роман, 45+2 (2:0). Зоннляйтнер, 63 (2:1).

Удаление: Бэлаша (Стяуа), 90+1.

Судья: Оливер (Англия).

30 августа. Бухарест. Стадион "National Arena".

"Спартак" Трнава сыграл вничью с "Олимпией"(1:1) и прошел в групповой этап Лиги Европы по сумме двух встреч - 3:1.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

"Спартак Тр" (Словакия) - "Олимпия Л" (Словения) - 1:1 (1:1)

Голы: Годал, 12 (1:0). Капун, 42 (1:1).

Судья: Банти (Италия).

30 августа. Трнава. Стадион "Anton Malatinsky Stadion (City Arena)".

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