"Генк" победил "Мальме" при судействе Еськова. "Бешикташ" обыграл "Сарпсборг 08" Васютина

Завершились стартовые встречи группы I в Лиге Европы. "Генк" со счетом 2:0 победил "Мальме" при судействе российского арбитра Алексея Еськова, "Бешикташ" со счетом 3:1 обыграл "Сарпсборг 08". У турков весь матч провел экс-армеец Джанер Эркин, один тайм отыграл бывший хавбек "Рубина" Гекхан Тере. У норвежцев всю встречу провел 23-летний российский вратарь Александр Васютин.

Во втором туре "Мальме" примет "Бешикташ" 4 октября, "Генк" в гостях сыграет с "Сарпсборгом 08".

Лига Европы

Группа I

"Генк" (Бельгия) - "Мальме" (Швеция) - 2:0 (1:0)

Голы: Троссар, 37 (1:0). Саматта, 71 (2:0).

"Генк": Вукович, Уронен, Девас, Мехле, Айду, Посуэло (Сек, 76), Малиновский, Берге, Ндонгала (Пэйнтсил, 72), Саматта (Ингвартсен, 86), Троссар.

"Мальме": Далин, Сафари (Бинаку, 80), Бенгтссон, Нильсен, Виндхейм, Рикс, Кристиансен (Галл, 86), Левицки, Баширу, Розенберг, Антонссон (Траустасон, 55).

Предупреждения: Сафари, 31. Траустасон, 66. Бенгтссон, 78. Нильсен, 82.

Судья: Еськов (Москва).

20 сентября. Генк. Стадион "Luminus Arena".

"Бешикташ" (Турция) - "Сарпсборг 08" (Норвегия) - 3:1 (0:0)

Голы: Бабел, 51 (1:0). Роко, 69 (2:0). Ленс, 82 (3:0). Закариассен, 90+4 (3:1).

"Бешикташ": Кариус, Пепе, Джанер Эркин, Медель, Гекхан Генюл (Неджип Уйсал, 86), Роко, Ленс, Ляич (Арслан, 78), Гекхан Тере (Бабел, 46), Огузхан Езякуп, Ларин.

"Сарпсборг 08" : Васютин, Хорн, Тамм, Томассен, Аскар, Лунд Нильсен (Ветти, 87), Халворсен (Сингх, 70), Хайнц, Закариассен, Мухаммед (Ларсен, 81), Мортенсен.

Предупреждения: Медель, 20. Аскар, 37. Роко, 90+3.

Судья: Богнар (Венгрия).

20 сентября. Стамбул. Стадион "Vodafone Park".