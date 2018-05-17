Габи: "Торрес больше заслужил победу в Лиге Европы, чем кто либо другой"

Полузащитник "Атлетико" Габи прокомментировал победу над "Марселем" (3:0) в финале Лиги Европы. Он отметил, что этот успех очень важен для нападающего команды Фернандо Торреса.

- Этот кубок многое для нас значит. Торрес заслужил его больше, чем кто-либо другой, - цитирует Габи официальный сайт УЕФА. - Это лучший способ попрощаться с "Атлетико".

Хавбек забил третий мяч "матрасников", также дубль сделал Антуан Гризманн. Фернандо Торрес вышел на замену на 90-й минуте. Он завоевал первый трофей в составе команды.

"СЭ" провел текстовую трансляцию матча "Марсель" - "Атлетико".