Французские СМИ раскритиковали Балотелли за игру против "Шальке"

Французские СМИ критически оценили игру нападающего "Ниццы" Марио Балотелли в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шальке" (0:1). Форвард получил порцию комплиментов в свой адрес после дебютного поединка против "Марселя" (3:2), в котором отметился дублем. Однако сейчас журналисты отметили, что он потерялся на поле.

"Дубль в ворота "Марселя" затмил все. Между тем участие итальянца в оборонительных действиях команды было близким к нулю, он не открывался и вообще не проявлял никакого интереса к игре, когда мяч был не у него", – отмечает L’Equipe.

Это издание, впрочем, и после воскресной игры привело нелестную для форварда статистику: только 41 соприкосновение с мячом (второй показатель с конца в составе "Ниццы"), и лишь 67 процентов точных передач (худший результат в команде).

"Безумие вокруг Балотелли спало. "Ницце" не приходится краснеть за поражение – "Шальке" был сильнее. Однако на благополучный результат можно было бы рассчитывать, если бы в составе было одиннадцать человек. Между тем Балотелли на протяжении всей встречи присутствовал на поле как привидение", – констатировал сайт football.fr.

Портал задается вопросом, не стоит ли отнести успешное выступление итальянца против "Марселя" на счет слабости соперника и фактора "на новенького", то есть удачи, которая иногда сопутствует дебютанту. "Придется подождать, прежде чем делать выводы, способен ли СуперМарио вернуться на прежний уровень", – отмечается в статье.

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр, впрочем, не был столь категоричен.

– Ему все-таки удалось кое-что создать, он хорошо сохранял мяч. Но его придется убедить, что нужно делать больше усилий, больше перемещаться. Быстро с ним не получится, – подчеркнул специалист. (Александр ПРОСВЕТОВ)