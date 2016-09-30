Франческо Тотти: "Чувствую себя лучше, чем в 25!"

Капитан "Ромы" Франческо Тотти подчеркнул, что команда выполнила задачу на матч группового турнира Лиги Европы с "Астрой" (4:0). Форвард, которому во вторник исполнилось 40 лет, отметился в этой встрече тремя результативными передачами.

– Мы довольны игрой, сегодня было важно продемонстрировать всем уровень нашей команды. Это был достойный ответ на последние неудачи, – цитирует Sky Sport Italia Тотти. – Это хотят болельщики, тренер и сами игроки – показать, что мы сильны и едины. Я рад, что фанаты признали меня лучшим игроком матча. Но самое главное, что мы смогли добиться поставленной цели. В первом тайме я пошутил, что не чувствовал себя так хорошо даже в 25 лет. И это правда – я в хорошей форме, а мои ноги не болят даже после 90 минут на поле.