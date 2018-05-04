Фото дня. Раздевалки "Атлетико" и "Марселя" после выхода в финал Лиги Европы

"Атлетико" в ответном полуфинале Лиги Европы обыграл "Арсенал" - 1:0. Команда вышла в финал турнира, первая игра завершилась со счетом 1:1.
В финале мадридцам будет противостоять "Марсель", который переиграл "Зальцбург" по сумме двух встреч - 2:0, 1:2.
Пресс-службы испанской и французской команд помогли болельщикам побывать в раздевалках после выхода в финал, которы состоится в Лионе.
¡¡¡Nos vamos a Lyon!!! 💪🏼🔱 #VamosAtlético !! @Atleti pic.twitter.com/eNPNcLtfu0– Saúl Ñiguez Esclapez (@saulniguez) 3 мая 2018 г.
⚪️🔵– Olympique Marseille (@OM_English) 3 мая 2018 г.
IN THE FINAL!
⚪️🔵 pic.twitter.com/MauKYQiCI8