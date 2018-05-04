Фото дня. Раздевалки "Атлетико" и "Марселя" после выхода в финал Лиги Европы

"Атлетико" в ответном полуфинале Лиги Европы обыграл "Арсенал" - 1:0. Команда вышла в финал турнира, первая игра завершилась со счетом 1:1.

В финале мадридцам будет противостоять "Марсель", который переиграл "Зальцбург" по сумме двух встреч - 2:0, 1:2.

Пресс-службы испанской и французской команд помогли болельщикам побывать в раздевалках после выхода в финал, которы состоится в Лионе.