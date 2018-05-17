Флориан Товен: "Первый гол надломил "Марсель"

Полузащитник "Марселя" Флориан Товен рассказал о причинах поражения команды в финале Лиги Европы против "Атлетико" (0:3). Он отметил, что их надломил первый мяч.

- Мы очень хорошо начали матч. Жаль, что пропустили. Этот гол надломил нас. Нам потребовалось много времени, чтобы собраться. Это болезненное поражение, - цитирует хавбека официальный сайт УЕФА. - Мы провели отличный сезон и заслужили награду в конце этого пути. Надо извлечь уроки из сегодняшнего поражения.

В составе победителей дубль сделал Антуан Гризманн, еще один мяч забил Габи