17:59 22 февраля | Футбол — Лига Европы

Федун поддержит "Спартак" в Бильбао в матче с "Атлетиком"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун поддержит команду в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком". Фотографию с Федуном в Бильбао выложил один из болельщиков красно-белых. Напомним, что первый матч в Москве завершился победой испанской команды со счетом 3:1.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" пройдет на стадионе "Сан-Мамес" в четверг, начало – в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Karerra

Молодчик ЛАФ, надо команду поддержать в трудные минуты.

19:53 22 февраля

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