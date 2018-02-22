Федун поддержит "Спартак" в Бильбао в матче с "Атлетиком"

Владелец "Спартака" Леонид Федун поддержит команду в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком". Фотографию с Федуном в Бильбао выложил один из болельщиков красно-белых. Напомним, что первый матч в Москве завершился победой испанской команды со счетом 3:1.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" пройдет на стадионе "Сан-Мамес" в четверг, начало – в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.