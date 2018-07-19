Фарерский "Рунавик" и шотландский "Хайберниан" забили 17 голов в двух матчах

"Хайберниан" победил "Рунавик" в ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы со счетом 6:4. В первой игре шотландский клуб также смог забить 6 голов, выиграв 6:1. Таким образом, клубы отличились 17 раз в двух играх.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Рунавик" (Фарерские Острова) - "Хайберниан" (Шотландия) - 4:6 (3:3)

Голы: Эмброуз, 1 - в свои ворота (1:0). Ольсен, 6 (2:0). Макгинн, 10 (2:1). Стивенсон, 16 (2:2). Ольсен, 35 (3:2). Грей, 45 (3:3). Эмброуз, 50 (3:4). Ольсен, 57 (4:4). Меллан, 70 (4:5). Меллан, 77 (4:6).

Первый матч – 1:6

"Колрейн" (Северная Ирландия) - "Спартак" (Сербия) - 0:2 (0:1)

Голы: Савкович, 34 (0:1). Чечарич, 90+2 (0:2).

Первый матч – 1:1

"Тре Фиори" (Сан-Марино) - "Рудар" (Словения) - 0:3 (0:1)

Голы: Болха, 43 (0:1). Шимунац, 47 (0:2). Камара, 71 (0:3).

Первый матч – 0:7

"Дандолк" (Ирландия) - "Левадия" (Эстония) - 2:1 (2:1)

Голы: Хобан, 31 (1:0). Даффи, 33 (2:0). Дебелко, 42 (2:1).

Первый матч – 1:0

"Осиек" (Хорватия) - "Петрокуб" (Молдавия) - 2:1 (1:1)

Голы: Мудражия, 15 (1:0). Амброс, 22 - с пенальти (1:1). Баришич, 61 (2:1).

Первый матч – 1:1