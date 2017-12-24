Фанаты "Зенита" заплатили 1,4 миллиона рублей и освободили болельщиков из испанской тюрьмы

Болельщики "Зенита", находившиеся в одной из испанских тюрем после матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1), вернулись в Санкт-Петербург, сообщает сайт фанатов сине-бело-голубых "Ландскрона". Для освобождения поклонников российской команды за неделю были собраны 1,4 миллиона рублей (сумма залога составила 10 тысяч евро за каждого. – Прим. "СЭ").
Напомним, ранее по решению суда Сан-Себастьяна два болельщика "Зенита" были заключены под стражу. Поклонники питерцев были наказаны за участие в стычке с фанатами сан-себастьянцев. Болельщикам вменялось нападение на сотрудника правоохранительных органов – им грозило от двух до шести лет лишения свободы.
Lunatic Pride
Капец. Сейчас мама какого-нибудь ребенка больного раком прослезилась. А может, и не одна. Да а че - за неделю собрать 1,4 млн, чтобы освободить каких-то утырков, которых, конечно же, ни за что в тюрьму посадили. И они ведь наверняка "патриоты", "за Русь", против "нечисти заморской". Отличное вложение денег, господа фанаты. Фу. Позор.
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