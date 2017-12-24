Фанаты "Зенита" заплатили 1,4 миллиона рублей и освободили болельщиков из испанской тюрьмы

Болельщики "Зенита", находившиеся в одной из испанских тюрем после матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1), вернулись в Санкт-Петербург, сообщает сайт фанатов сине-бело-голубых "Ландскрона". Для освобождения поклонников российской команды за неделю были собраны 1,4 миллиона рублей (сумма залога составила 10 тысяч евро за каждого. – Прим. "СЭ").

Напомним, ранее по решению суда Сан-Себастьяна два болельщика "Зенита" были заключены под стражу. Поклонники питерцев были наказаны за участие в стычке с фанатами сан-себастьянцев. Болельщикам вменялось нападение на сотрудника правоохранительных органов – им грозило от двух до шести лет лишения свободы.