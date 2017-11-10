Эвра отстранен на семь месяцев за удар болельщика

2 ноября. Гимарайнш. "Витория" - "Марсель" - 1:0. Патрис ЭВРА атаковал фаната и был удален еще до начала встречи. Фото REUTERS

Защитник "Марселя" Патрис Эвра решением контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА отстранен от футбола на семь месяцев за атаку болельщика перед началом матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Витории Гимарайнш" (0:1).

Поклонник французского клуба оскорбил футболиста, после чего игрок подбежал к нему и нанес удар ногой по лицу.

36-летний Эвра не сможет выходить на поле во всех клубных турнирах под эгидой УЕФА до 30 июня 2018 года. Помимо дисквалификации, на игрока наложен штраф в размере 10 тысяч евро.

После публикации решения УЕФА "Марсель" объявил о прекращении сотрудничества с защитником.

В текущем сезоне Эвра провел 4 матча в чемпионате Франции и 5 - в Лиге Европы.

"Марсель" также получил штраф в размере 25 тысяч евро за поведение болельщиков во время игры - фанаты жгли файеры, выбегали на поле во время матча, а также нанесли ущерб стадиону. В ближайшее время УЕФА свяжется с руководством "Витории", чтобы оно передало данные о сумме ущерба.