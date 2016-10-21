Эусебио Ди Франческо: "Сассуоло" все еще нужно учиться играть в Лиге Европы"

Главный тренер "Сассуоло" Эусебио Ди Франческо остался доволен ничьей с "Рапидом" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы (1:1). Также он отметил, что его команде все еще не хватает опыта выступлений в еврокубках.

– В целом "Сассуоло" играл очень хорошо, хотя не лучшим образом начал матч, приняв несколько плохих решений, – цитирует Sky Sports Ди Франческо. – Мы старались оказывать давление и постоянно стремились к голу. Думаю, что к концу у нас было два или три важных момента, но нам все еще нужно учиться играть в Лиге Европы.

Мне очень понравились молодые игроки сегодня, но и Алессандро Матри сделал все, чтобы держать мяч, и боролся изо всех сил ради команды, создавая опасные моменты для товарищей по команде.