Эрик тен Хаг: "Игрокам "Утрехта" не хватало уверенности в себе"

Главный тренер "Утрехта" Эрик тен Хаг после поражения от "Зенита" (0:2 д.в.) в ответном матче 4-го отборочного матча Лиги Европы отметил, что арбитр правильно не засчитал гол его команды в ворота соперника. Специалист считает, что его игрокам не хватило уверенности в себе.

– Как оцените игру? Что повлияло на результат?

– Мы хорошо сыграли, – сказал тен Хаг. – Возможно, нужно было увереннее играть в первом тайме. Уверенности нам не хватило. После перерыва у нас было много моментов, ван дер Стрек вообще забил гол в дополнительное время, но его не засчитали. Правильно не засчитали. Вообще, "Зенит" здорово сыграл тактически в овертайме и забил хороший гол. Но мы покидаем поле с высоко поднятой головой.

– У вас было гораздо меньше предупреждений, чем у "Зенита". Вашим игрокам не доставало агрессии?

– Соглашусь с вами. В первом тайме нам не хватало уверенности в себе. А во втором тайме – спокойствия, когда мяч был у нас. Некоторые игроки "Зенита" действительно действовали агрессивнее чем наши. Этого нам тоже не хватило. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Зенит" - "Утрехт"