09:18 | Футбол — Лига Европы

Эмилиано Ригони: "Зенит" не думал о матче со "Спартаком" перед "Вардаром"

5

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони отметил, команда не думала об игре 18-го тура чемпионата России против "Спартака" перед матчем группового турнира Лиги Европы с "Вардаром" (2:1). Он также добавил, что важно играть от матча к матчу.

Ригони стал автором второго гола питерцев во встрече, он вышел на первое место в списке бомбардиров Лиги Европы.

– Мы никогда не думаем о каких-то других матчах. Мы всегда концентрируемся на встрече, которая нам предстоит сейчас, – сказал в интервью клубной пресс-службе Ригони. – Мы хотим занять первое место в группе в Лиге Европы. Надо играть от матча к матчу. Эта игра завершена, поэтому мы можем думать о следующей.

Матч "Спартак" – "Зенит" пройдет 27 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/video/44054/

5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

alex-ls

Не думал, а зачем мне думать?

09:48

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Как свинота всполошилась. На них знатно какнули и оне сразу забились в истерике! Это хорошо. Значит сЦЦЦут нас.

09:47

vit 72

Не думал, только выставил второй состав.)

09:37

rusfed 2.0

Нет, во время секса я тоже не представлял себе Спартак

09:34

merniloskut

Врёт как сивый мерин! Ни о ком другом бамжы столько не думают, как о Спартаке! Он их фетиш! Даже вновь прибывшие арги, в первую очередь спалились на том, что завели речи про Спартак!

09:28