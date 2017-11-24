Эмилиано Ригони: "Зенит" не думал о матче со "Спартаком" перед "Вардаром"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони отметил, команда не думала об игре 18-го тура чемпионата России против "Спартака" перед матчем группового турнира Лиги Европы с "Вардаром" (2:1). Он также добавил, что важно играть от матча к матчу.

Ригони стал автором второго гола питерцев во встрече, он вышел на первое место в списке бомбардиров Лиги Европы.

– Мы никогда не думаем о каких-то других матчах. Мы всегда концентрируемся на встрече, которая нам предстоит сейчас, – сказал в интервью клубной пресс-службе Ригони. – Мы хотим занять первое место в группе в Лиге Европы. Надо играть от матча к матчу. Эта игра завершена, поэтому мы можем думать о следующей.

Матч "Спартак" – "Зенит" пройдет 27 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.