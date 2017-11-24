Эмилиано Ригони: "Зенит" не думал о матче со "Спартаком" перед "Вардаром"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони отметил, команда не думала об игре 18-го тура чемпионата России против "Спартака" перед матчем группового турнира Лиги Европы с "Вардаром" (2:1). Он также добавил, что важно играть от матча к матчу.
Ригони стал автором второго гола питерцев во встрече, он вышел на первое место в списке бомбардиров Лиги Европы.
– Мы никогда не думаем о каких-то других матчах. Мы всегда концентрируемся на встрече, которая нам предстоит сейчас, – сказал в интервью клубной пресс-службе Ригони. – Мы хотим занять первое место в группе в Лиге Европы. Надо играть от матча к матчу. Эта игра завершена, поэтому мы можем думать о следующей.
Матч "Спартак" – "Зенит" пройдет 27 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
alex-ls
Не думал, а зачем мне думать?
09:48
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Как свинота всполошилась. На них знатно какнули и оне сразу забились в истерике! Это хорошо. Значит сЦЦЦут нас.
09:47
vit 72
Не думал, только выставил второй состав.)
09:37
rusfed 2.0
Нет, во время секса я тоже не представлял себе Спартак
09:34
merniloskut
Врёт как сивый мерин! Ни о ком другом бамжы столько не думают, как о Спартаке! Он их фетиш! Даже вновь прибывшие арги, в первую очередь спалились на том, что завели речи про Спартак!
09:28