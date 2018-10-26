Эмануэль Маммана: "Рад вернуться в основу после тяжелой травмы"

Аргентинский защитник "Зенита" Эмануэль Маммана после победы в матче Лиги Европы против "Бордо" (2:1) поделился в микст-зоне эмоциями от игры.

- Очень рад после тяжелой травмы и долгого отсутствия вернуться в основу и провести на поле 90 минут, - отметил Маммана. - Но еще больше рад нашей победе.

- Матч вышел сложным?

- Да, мы знали, что "Бордо" - сильный соперник, с которым нужно играть предельно внимательно. Французы хорошо атаковали, открыли счет, но затем нам удалось вернуться в игру и взять верх.

- В первом тайме "Зенит" давал гостям слишком много свободы у своих ворот.

- У "Бордо" быстрые и хорошие игроки атаки - в этом причина. Но главное, что мы сделали правильные выводы и выиграли. (Егор Бічков)