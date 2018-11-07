Дзюба не сыграет с "Бордо" из-за повреждения. ЦСКА и сборная под вопросом

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба не сыграет в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Бордо", сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. 30-летний форвард получил повреждение.

- Не сыграет Дзюба, у него повреждение, он не тренировался с командой, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита". -Также не сыграет Иванович. Остальные все готовы.

После "Ахмата" Дзюба не тренировался. Будет тренироваться в пятницу – будет и возможность сыграть, нет – значит, не будет играть. А по сборной вопрос будет решаться, когда придет время. Пока же это все, что можно сказать.

Напомним, Дзюба был вызван в сборную России на ноябрьские матчи: товарищескую встречу с Германией (15 ноября) и игру в рамках Лиги наций со Швецией (20 ноября).

Кроме того, "Зениту" в воскресенье предстоит сыграть против ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ.

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