20:19 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Дор Миха: "Маккаби" придется непросто с командой калибра "Зенита"

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Полузащитник "Маккаби" из Тель-Авива Дор Миха подчеркнул, что его команда постарается преодолеть барьер группового турнира Лиги Европы. В соперники по квартету израильтяне получили АЗ, "Дандолк" и "Зенит".

– Соперники серьезные, – сказал Миха. – Быть может, имена не столь звучные, как "Интер", доставшийся "Хапоэлю" из Беэр-Шевы. Нам будет трудно, учитывая, что в группе находится команда калибра "Зенита". Но мы постараемся оправдать надежды болельщиков.

Кроме того, стало известно, что "Маккаби" попытается приобрести новых нападающего и левого защитника до 1 сентября. (Эли ШВИДЛЕР)

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Slim Taller

Не переживай,Мойша,Маккаби будет не сладко с любой командой.

20:32

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