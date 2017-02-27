Дмитрий Булыкин: "У "Ростова" есть шансы обыграть "Манчестер Юнайтед"

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отметил, что "Манчестер Юнайтед" - менее грозная команда, чем была несколько лет назад. По его словам, у "Ростова" есть шансы в противостоянии с "красными дьяволами" в 1/8 финала Лиги Европы. Также ветеран считает, что "Краснодару" не стоит недооценивать "Сельту".

- Рад, что "Ростов" вновь привезет в город команду столь высокого уровня, - приводят "Известия" слова Булыкина. - Я полагаю, дончане не будут зрителями в этом противостоянии. Они уже показывали, что способны обыгрывать мировых грандов. Тем более нынешний "Манчестер Юнайтед" - это менее грозная команда, чем пару-тройку лет назад. Поэтому, я считаю, что у "Ростова" есть все шансы обыграть англичан.

"Краснодару" достался менее серьезный соперник. Тем не менее недооценивать "Сельту" не стоит. В этом сезоне они очень неплохо смотрелись и в чемпионате, и в еврокубках. Все будет зависеть от самого "Краснодара" - у нашего клуба отличный подбор игроков, хорошая сыгранность и "фартовый" тренер Игорь Шалимов. Также предположу, что многое в этих матчах будет зависеть от форварда "быков" Федора Смолова.