Диего Симеоне: "Для "Атлетико" одинаково важны все турниры"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Локомотивом" не стал называть свою команду фаворитом турнира. Наставник мадридцев отметил, что его волнует то, что происходит с его подопечными, а не выступление других клубов.

- "Атлетико" - фаворит Лиги Европы? Если нет, то какой клуб могли бы назвать таковым?

- Мы не думаем о далеком будущем, только о каждом следующем матче. Это ваша задача определять фаворитов. Наша цель - выходить на поле и играть.

- Вы видели матч "Севильи" в Лиге чемпионов. Не обидно, что они прошли дальше, а ваша команда вылетела из этого турнира?

- Нас волнует только то, что происходит с нашей командой. Важен каждый следующий матч. Мы относимся серьезно ко всем турнирам.

- Не помешает ли Лига Европы в борьбе в чемпионате?

- Все турниры важны одинаково для нашей команды. У нас на футболе герб "Атлетико" и мы защищаем его в каждом матче. Любой турнир - это возможность что-то завоевать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Первая игра между испанским и российским клубами, состоявшаяся 8 марта, завершилась разгромным поражением железнодорожников - 0:3. Матч "Локомотив" - "Атлетико" состоится 15 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.