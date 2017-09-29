Денис Щербицкий: "Неважно вошел в игру с "Арсеналом", но потом собрался и спокойно себя чувствовал"

Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий после поражения от "Арсенала" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (2:4) отметил, что команда провела два разных тайма.

- Два совершенно разных тайма: в первом были как-то закрепощены, присутствовало волнение, - цитирует пресс-служба УЕФА Щербицкого. - Во втором вышли и достойно сыграли. Не знаю, почему так начали. Возможно, "Арсенал" хорошо встречал, прессинговал. Второй гол? Ну, привез… Возможно, волнение. Конечно, расстроился. Ребята успокоили, сказали, что все нормально. Понятно, что неважно вошел в игру, но потом собрался и спокойно себя чувствовал. Все приходит с опытом. Проанализирую, что случилось, чтобы в дальнейшем подобного не допускать. На ошибках учатся.