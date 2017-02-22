Данни: "Расстроен, что проиграли "Андрелехту", но рад, что вышел на поле"

Полузащитник "Зенита" Мигель Данни перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта" отметил, что был рад вновь появиться на поле в официальной игре. В первом матче, который состоялся в Бельгии, "Андерлехт" победил со счетом 2:0.

– Обычно после длительного восстановления игроки испытывают некий страх, боятся снова получить травму. Каковы были ваши ощущения? Не было скованности?

– Основное чувство – расстройство, потому что команда проиграла. С другой стороны, счастлив, что вернулся и сыграл в официальном матче. 20 минут – для меня уже хорошо, но я хочу играть больше.

- Форвард сборной Италии Сальваторе Скилаччи перед ЧМ-90 пообещал жене, которая ждет ребенка, забивать в каждом матче. Готовы ли вы пообещать подобное своей супруге?

- Пообещать я могу что угодно, но для этого надо выходить на поле. Если завтра тренер выпустит меня, я готов забивать. (Сергей ЯРЕМЕНКО, Артем РЯБОВОЛ)