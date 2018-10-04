Данни рассказал, за счет чего "Славия" может обыграть "Зенит"

Экс-полузащитник "Зенита" и "Славии" Мигель Данни, выступающий сейчас в португальском "Маритиму", в интервью "СЭ" заявил, что в пражском клубе знают, как обыграть сине-бело-голубых. По мнению футболиста, соперник петербуржцев должен надежно играть в обороне и ловить соперника на контратаке, чтобы забить гол.

– За кого вы будете болеть завтра?

– Разумеется за "Зенит"!

– Он фаворит матча?

– Уверен, что да. Игра пройдет в Петербурге, "Зенит" намного сильнее. Конечно, в футболе может случиться все, что угодно, поэтому важнее всего доказать свою силу на поле. У зенитовцев есть все для этого, а главное – необходимое качество игры.

– За счет чего все же "Славия" может обыграть "Зенит"?

– В "Славии" отлично знают, что делать, чтобы победить – надежно играть в обороне и ловить соперника на контратаке, чтобы забить гол. Но "Зенит" отлично готов к матчу и должен набрать три очка, которые ему нужны.

– Кого из ваших бывших партнеров по чешскому клубу стоит опасаться больше всего?

– Мирослава Стоха. У него за спиной серьезный опыт игры в крупных европейских клубах – "Челси", "Твенте", "Фенербахче", – он обладает всеми качествами отличного полузащитника. Это лучший игрок "Славии".

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