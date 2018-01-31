13:30 | Футбол — Лига Европы

"Црвена Звезда" подала апелляцию на решение о закрытии трибун на матч с ЦСКА


"Црвена Звезда" подал апелляцию на решение УЕФА о закрытии трибун в матче 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА, который пройдет в Белграде, информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу УЕФА. Дата слушания назначена 1 февраля.

"Црвена Звезда" была наказана УЕФА игрой без зрителей за расистское и дискриминационное поведение болельщиков на выездном матче Лиги Европы с БАТЭ (23 ноября). Первая игра 1/16 финала Лиги Европы между сербским клубом и ЦСКА пройдет 13 февраля в Белграде, ответный матч состоится 21 февраля в Москве.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180131/1131833060.html

Материалы сюжета: Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала
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