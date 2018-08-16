23:18 16 августа | Футбол — Лига Европы

"Буря разразилась". Радимов - о победе "Зенита" над минским "Динамо"


Бывший полузащитник "Зенита"  Владислав Радимов прокомментировал разгромную победу петербургского клуба над минским "Динамо" (8:1) в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы

Смейтесь, пишите гадости, но "Зенит" прошёл "Динамо" Минск и ... буря разразилась, - написал Радимов в Твиттере.

"Зенит" прошел в четвертый отборочный раунд Лиги Европы по сумме двух встреч (8:5), где сыграет с "Мольде".

Зенит - Динамо Мн

 

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