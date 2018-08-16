"Буря разразилась". Радимов - о победе "Зенита" над минским "Динамо"

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал разгромную победу петербургского клуба над минским "Динамо" (8:1) в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

- Смейтесь, пишите гадости, но "Зенит" прошёл "Динамо" Минск и ... буря разразилась, - написал Радимов в Твиттере.

Смейтесь, пишите гадости , но Зенит прошёл Динамо Минск и ...буря разразилась -)))) – Владислав Радимов (@radimov02) 16 августа 2018 г.

"Зенит" прошел в четвертый отборочный раунд Лиги Европы по сумме двух встреч (8:5), где сыграет с "Мольде".