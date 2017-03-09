Букмекеры оценивают победу "Ростова" над "Манчестер Юнайтед" с коэффициентом 4,93

9 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" – "Манчестер Юнайтед". Начало – в 21:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ростов" – "Манчестер Юнайтед"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 4,93 – Н 3,44 – П2 1,83
Трансляция матча "Ростов" – "Манчестер Юнайтед" 9 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" – "Манчестер Юнайтед".
Прямая трансляция матча "Ростов" – "Манчестер Юнайтед" 9 марта на канале "Матч ТВ".
Цитаты
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью:
– Мне трудно поверить, что мы будем играть на таком поле завтра, если это вообще можно назвать полем, – цитирует Моуринью Mirror. – И я не знаю, кем мы будем играть. Не знаю, сыграет ли Мхитарян. Мне придется серьезно подумать, так как я ожидал более благоприятных условий. Летом мы с "Сити" не стали играть на похожем поле в Китае. Но сейчас все выглядит так, как будто нам играть придется.
Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц:
– Моуринью раскритиковал поле. Что вы думаете об этом?
– Поле действительно не того качества, к которому привыкли в Манчестере. Там совсем другое качество полей. Мы живем в других реалиях. Но поле будет одинаковым для всех и создаст проблемы обеим командам. Это реалии, которые нужно иметь в виду, вот и все.