Букмекеры оценили шансы команд в матче "Копенгаген" - "Локомотив"

Сегодня состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы между "Копенгагеном" и "Локомотивом". Встреча в Дании начнется в 20.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Копенгаген" - "Локомотив"

Прогноз Winline – П1 2.39 – Н 3.21 – П2 3.22

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Копенгаген" - "Локомотив".

Прямая трансляция матча "Копенгаген" - "Локомотив" – в четверг, 14 сентября, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Копенгаген": Ольсен - Анкерсен, Люфтнер, Вавро, Бойлесен - Фальк, Зека, Квист, Вербич - Сантандер, Павлович.

"Локомотив": Гильерме - Пейчинович, Кверквелия, Баринов - Фарфан, Ант. Миранчук, И. Денисов, Игнатьев - Ал. Миранчук, Фернандеш - Эдер.

ПОТЕРИ: Юханссон (травма) - Ари, Чорлука (оба - травма).