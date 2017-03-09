Бухаров сыграет против "МЮ" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Ростова" на домашний первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". В нападении с первых минут сыграют Александр Бухаров и Дмитрий Полоз. При этом вратарь Сослан Джанаев остался вне заявки.

Стартовый состав "Ростова": Медведев - Калачев, Гранат, Навас, Мевля, Кудряшов - Ерохин, Нобоа, Гацкан - Бухаров, Полоз.

Запасные: Гошев, Терентьев, Киреев, Байрамян, Перепелицэ, Азмун.

Трансляция матча "Ростов" - "Манчестер Юнайтед"