Бухаров сыграет против "МЮ" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Ростова" на домашний первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". В нападении с первых минут сыграют Александр Бухаров и Дмитрий Полоз. При этом вратарь Сослан Джанаев остался вне заявки.
Стартовый состав "Ростова": Медведев - Калачев, Гранат, Навас, Мевля, Кудряшов - Ерохин, Нобоа, Гацкан - Бухаров, Полоз.
Запасные: Гошев, Терентьев, Киреев, Байрамян, Перепелицэ, Азмун.
Константин Срулевич Наумов
У Манчестера сегодня нет шансов. Александр Бухаров порвёт Манчестер Юнайтед как Тузик грелку.
20:19
ЮКИ
бухарик уже Отдельной строкой выделяется?!на уровне Ибры?даже в лучшие годы в Р. он блистал за счёт Чори Домингеса!сам по себе полній 0!
19:57