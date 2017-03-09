19:50 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Бухаров сыграет против "МЮ" с первых минут

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Стал известен стартовый состав "Ростова" на домашний первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". В нападении с первых минут сыграют Александр Бухаров и Дмитрий Полоз. При этом вратарь Сослан Джанаев остался вне заявки.

Стартовый состав "Ростова": Медведев - Калачев, Гранат, Навас, Мевля, Кудряшов - Ерохин, Нобоа, Гацкан - Бухаров, Полоз.

Запасные: Гошев, Терентьев, Киреев, Байрамян, Перепелицэ, Азмун.

Трансляция матча "Ростов" - "Манчестер Юнайтед"

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"Краснодар" и "Ростов" против "Сельты" и "МЮ" в 1/8 финала Лиги Европы: кто пройдет дальше?
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Константин Срулевич Наумов

У Манчестера сегодня нет шансов. Александр Бухаров порвёт Манчестер Юнайтед как Тузик грелку.

20:19

ЮКИ

бухарик уже Отдельной строкой выделяется?!на уровне Ибры?даже в лучшие годы в Р. он блистал за счёт Чори Домингеса!сам по себе полній 0!

19:57

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