Бранислав Иванович: "Хорошо, что не было серии пенальти"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после победы над "Утрехтом" (2:0 д.в.) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы отметил сложность игры. Футболист отметил, что его одноклубникам не хватило концентрации на эту встречу.

– Какие впечатления от игры?

– Сложная игра, при счете 1:0 соперник начал контролировать ход событий, а мы не могли забить второй мяч, но нам удалось сконцентрироваться и сделать это, – сказал Иванович. – Думаю, это победа команды. Мы должны сейчас восстановиться и готовиться к следующей игре.

– Было так много моментов, почему не удавалось реализовывать?

– Мы работаем, думаю, нам не хватало концентрации. Слава богу, выиграли и сейчас все в порядке.

– Когда "Утрехт" забил отмененный мяч, что почувствовали в эту секунду?

– Сразу был уверен, что там было нарушение правил, поэтому не чувствовал ничего.

– Были мысли о серии пенальти?

– Матч был очень тяжелый, поэтому готовились и к этому. Но, слава богу, ее не было. Никогда не знаешь, как закончится серия: выиграешь ты или проиграешь. Хорошо, что выиграли без серии, но мы были готовы. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" - "Утрехт"