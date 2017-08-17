Борис Чухлов: "Так и не понял, что за эксперимент затеял Манчини в середине поля"

Знаменитый форвард "Зенита" Борис Чухлов в интервью "СЭ" признался, что не понял для чего главный тренер сине-бело-голубых выпустил в стартовом составе на матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта" (0:1) шестерых игроков в центр поля. Также он раскритиковал игру защитников в эпизоде, когда был забит гол.

– Удивились, что, несмотря на плотный график, Манчини обошелся минимальной ротацией?

– Нет. Большие изменения были на предыдущей стадии Лиги Европы, но к чему это привело, мы помним. Наверное, второй раз обжигаться тренер не захотел. Все-таки "Утрехт" – соперник посерьезнее, чем "Бней-Иегуда". Правда, я так и не понял, что за эксперимент затеял Манчини в середине поля.

– То есть?

– Выставил там аж шесть футболистов – ну а толку-то? Весь центр проиграли! Каждый третий пас – чужому. Ерохин 90 минут отбегал, словно замороженный. В отборе нулевой, брак чудовищный, порол и порол. Жирков доходил до угла штрафной "Утрехта", разворачивался и пасовал назад. Зачем? Что хотел показать такой игрой? Еще в перерыве он и Ерохин были главными кандидатами на замену, но оба почему-то провели полный матч. В итоге они и привезли гол. А центральные защитники в том эпизоде не разобрались, кому встречать, кому – страховать. (Александр КРУЖКОВ)

Трансляция матча "Утрехт" - "Зенит" //

Полностью интервью Чухлова