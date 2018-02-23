00:27 | Футбол — Лига Европы

Болельщики "Спартака" зажгли файеры с началом второго тайма матча с "Атлетиком"

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С началом второго тайма ответного матча 1/16 финала Лиги Европы "Атлетик""Спартак" фанаты красно-белых зажгли файеры на своей трибуне. В статье о дисциплинарных мерах УЕФА написано, что за пиротехники при первом нарушении предусмотрен штраф – количество сожженных предметов умножается на 500 евро. После второго случая сумма увеличивается на 50 процентов.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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juventus1978

podbrosili im fajery :) provokacija :D

04:15

anhora

Ну вот нахера это надо? Непуганые идиоты.

01:11

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