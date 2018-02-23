Болельщики "Спартака" зажгли файеры с началом второго тайма матча с "Атлетиком"

С началом второго тайма ответного матча 1/16 финала Лиги Европы "Атлетик" – "Спартак" фанаты красно-белых зажгли файеры на своей трибуне. В статье о дисциплинарных мерах УЕФА написано, что за пиротехники при первом нарушении предусмотрен штраф – количество сожженных предметов умножается на 500 евро. После второго случая сумма увеличивается на 50 процентов.

Файеры на спартаковском секторе pic.twitter.com/oLf77liZz3 – Филипп Папенков (@PippoGranato) 22 февраля 2018 г. ​