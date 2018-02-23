Болельщики "Спартака" зажгли файеры с началом второго тайма матча с "Атлетиком"

С началом второго тайма ответного матча 1/16 финала Лиги Европы "Атлетик" – "Спартак" фанаты красно-белых зажгли файеры на своей трибуне. В статье о дисциплинарных мерах УЕФА написано, что за пиротехники при первом нарушении предусмотрен штраф – количество сожженных предметов умножается на 500 евро. После второго случая сумма увеличивается на 50 процентов.
Файеры на спартаковском секторе pic.twitter.com/oLf77liZz3– Филипп Папенков (@PippoGranato) 22 февраля 2018 г.
juventus1978
podbrosili im fajery :) provokacija :D
04:15
anhora
Ну вот нахера это надо? Непуганые идиоты.
01:11