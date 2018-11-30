"Бешикташ" - первый клуб Турции за 17 лет, выигравший в еврокубках, уступая 0:2

"Бешикташ" смог победить "Сарпсборг" со счетом 3:2 в групповом турнире Лиги Европы. Стамбульский клуб пропустил уже на первой минуте, а к шестой уступал 0:2. Тем не менее, во втором тайме команда смогла забить три мяча, причем второй провел экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав. Отметим, что ворота "Сарспборга" защищал россиянин Александр Васютин.

Это второй случай в XXI веке и первый за последние 17 лет, когда турецкая команда смогла отыграться в еврокубках, уступая по ходу встречи 0:2. До "Бешикташа" это удалось "Галатасараю" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов-2000/01 против "Реала" (3:2). Встреча состоялась 3 апреля 2001 года. В ответной игре "Реал" победил 3:0 и прошел в полуфинал.