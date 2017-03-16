"Бешикташ" и "Генк" - в 1/4 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Бешикташ" на своем поле обыграл "Олимпиакос" со счетом 4:1. Дублем в составе турецкого клуба отметился нападающий Райан Бабел. В составе греческого клуба весь матч провел экс-защитник "Локомотива" Мануэл да Кошта.

В другой встрече "Генк" дома сыграл вничью с "Гентом" – 1:1 и за счет крупной победы в первом мачте вышел в следующий раунд.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне и начнется в 15.00 по московскому времени.

Лига Европы

1/8 финала

Ответные матчи

"Бешикташ" (Турция) – "Олимпиакос" (Греция) – 4:1 (2:1)

Голы: Абубакар, 10 (1:0). Бабел, 22 (2:0). Элиунусси, 31 (2:1). Бабел, 75 (3:1). Дженк, 84 (4:1).

"Бешикташ": Фабрисио Агосто, Адриану, Тошич, Гекхан Генюл, Митрович, Хатчинсон, Огузхан (Неджип Уйсал, 60), Талиска (Инлер, 90+1), Бабел, Куарежма (Дженк, 83), Абубакар.

"Олимпиакос": Леали, да Кошта, Сиссоко, Диогу Фигейраш, Рецос, Камбьяссо (Марин, 68), Ромао (Андре Мартинш, 76), Элиунусси, Фортунис, Мантатис (Себа, 56), Ансарифард.

Предупреждения: Огузхан, 57. Себа, 62. Да Кошта, 67. Ромао, 70.

Удаление: Абубакар, 39.

Судья: Оливер (Англия).

16 марта. Стамбул. Стадион "Водафон Арена".

Первый матч – 1:1.

"Генк" (Бельгия) – "Гент" (Бельгия) – 1:1 (1:0)

Голы: Кастань, 20 (1:0). Верстрате, 84 (1:1).

"Генк": Райан, Уронен, Брабец, Колли, Кастань, Буффел (Троссар, 74), Посуэло (Схрейверс, 46), Боэтиус, Малиновский, Берге, Саматта.

"Гент": Калинич, Митрович, Гиго, Фоке, Де Смет, Ибрахим, Деягере, Пербе (Верстрате, 62), Кулибали, Саймон, Калу.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

16 марта. Генк. Стадион "Кристал Арена".

Первый матч – 5:2.