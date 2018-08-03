"Бернли" и "Лех" вышли в 3-й отборочный раунд Лиги Европы

"Бернли" в дополнительное время переиграл "Абердин" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. В другой встрече "Лех" взял верх над солигорским "Шахтером", у которого по ходу встречи были удалены два игрока.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

"Бернли" (Англия) - "Абердин" (Шотландия) - 3:1 д.в. (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Вуд, 6 (1:0). Фергюсон, 27 (1:1). Корк, 102 (2:1). Барнс, 114 - с пенальти (3:1).

Судья: Иррати (Италия).

Бернли. Стадион Turf Moor.

Первый матч - 1:1.

"Лех" (Польша) - "Шахтер С" (Белоруссия) - 3:1 д.в. (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Гюткьер, 15 (1:0). Лаптев, 79 (1:1). Гюткьер, 94 (2:1). Гюткьер, 118 (3:1).

Предупреждения: Рыбак, 39. Лаптев, 93. Баланович, 117.

Удаления: Баланович (Шахтер С), 117. Лаптев (Шахтер С), 120. Рыбак (Шахтер С), 120+1.

Судья: ДИНГЕРТ (Германия).

Познань. Стадион INEA Stadion (Municipal).

Первый матч - 1:1.