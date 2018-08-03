"Бернли" и "Лех" вышли в 3-й отборочный раунд Лиги Европы

"Бернли" в дополнительное время переиграл "Абердин" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. В другой встрече "Лех" взял верх над солигорским "Шахтером", у которого по ходу встречи были удалены два игрока.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
"Бернли" (Англия) - "Абердин" (Шотландия) - 3:1 д.в. (1:1, 0:0, 2:0)
Голы: Вуд, 6 (1:0). Фергюсон, 27 (1:1). Корк, 102 (2:1). Барнс, 114 - с пенальти (3:1).
Судья: Иррати (Италия).
Бернли. Стадион Turf Moor.
Первый матч - 1:1.
"Лех" (Польша) - "Шахтер С" (Белоруссия) - 3:1 д.в. (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Гюткьер, 15 (1:0). Лаптев, 79 (1:1). Гюткьер, 94 (2:1). Гюткьер, 118 (3:1).
Предупреждения: Рыбак, 39. Лаптев, 93. Баланович, 117.
Удаления: Баланович (Шахтер С), 117. Лаптев (Шахтер С), 120. Рыбак (Шахтер С), 120+1.
Судья: ДИНГЕРТ (Германия).
Познань. Стадион INEA Stadion (Municipal).
Первый матч - 1:1.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/qualify/-3/