21:56 | Футбол — Лига Европы

Артем Дзюба: "Нобоа раньше пухленький был - потому и пингвиненок"


Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после победы над "Мольде" (3:1) рассказал, почему называет хавбека Кристиана Нобоа пингвиненком.

- Артем, почему Нобоа - пингвиненок? - вопрос Дзюбе.

- Он просто раньше немного пухленький был, вот я его так и звал - эквадорский пингвиненок. (Егор БЫЧКОВ)

Ответный матч против "Мольде" состоится 30 августа. 

Зенит - Мольде

Все о Лиге Европы - здесь

К комментариям
2
Материалы других СМИ