Артем Дзюба: "Нобоа раньше пухленький был - потому и пингвиненок"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после победы над "Мольде" (3:1) рассказал, почему называет хавбека Кристиана Нобоа пингвиненком.

- Артем, почему Нобоа - пингвиненок? - вопрос Дзюбе.

- Он просто раньше немного пухленький был, вот я его так и звал - эквадорский пингвиненок. (Егор БЫЧКОВ)

Дзюба:



- Нобоа раньше немного пухленький был, вот я его так и назвал - эквадорский пингвиненок.

🇪🇨🐧 pic.twitter.com/a2RWKm0vrz – Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 23 августа 2018 г.

Ответный матч против "Мольде" состоится 30 августа.

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