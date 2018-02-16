00:29 | Футбол — Лига Европы

Ариц Адурис: "Я сделал себе подарок на прошедший день рождения"


Нападающий "Атлетика" Ариц Адурис после победы над "Спартаком" (3:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что его команда заслужила победу. Также футболист напомнил, что 11 февраля ему исполнилось 37 лет.

– В России очень холодно, но холодно было для обеих команд, – сказал Адурис. – Хотя русские к этому больше привыкли. Я сделал себе подарок на прошедший день рождения в виде двух голов. Очень рад, что смог помочь команде. Футбол – это всегда моменты, но мы бились, очень хотели победить. Я считаю, что мы заслужили эту победу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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