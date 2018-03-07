14:26 | Футбол — Лига Европы

Ари и Фарфан не полетели с "Локомотивом" на матч против "Атлетико"

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Нападающие "Локомотива" Джефферсон Фарфан и Ари не полетели с командой в Мадрид на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико".

33-летний перуанец Фарфан продолжает восстановление после травмы сухожильно-мышечного комплекса левого бедра, 32-летнего бразильца Ари же, судя по всему, берегут после травмы крестообразных связок колена. В то же время главный тренер москвичей Юрий Семин отметил, что к игре готовится капитан команды Ведран Чорлука.

Ари и Фарфан остались в Москве, Чорлука готовится к игре, – сказал Семин. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, игра "Атлетико" – "Локомотив" состоится в четверг, 8 марта, на стадионе "Метраполитано" и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Атлетико - Локомотив М

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (9)
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AFoot

Правильно, в первую очередь чемпионат, две остроты пригодятся там, пусть лучше восстановятся

19:37

redgy

Логично. Главный матч марта - с Уралом!. С Атлетико можно молодежь просмотреть))

18:28

Талантливый

Сливает старикашка ЛЕ, это понятно. Кони тоже парится не будут.

17:49

aravir

С Атлетико Локомотиву даже Месси с Роналдо не помогли бы. После жеребьёвки было понятно, что это геймовер.

16:44

EVIL915

5-3-2. А может и 6-3-1. Правильно Шпалыч делает! Глядишь, какой-нибудь шальной, в Мадриде залетит. Они в Москве пригодятся! 0-0, 1-1, 1-0, 2-1 - всё это хорошие результаты на выезде...

15:48

Cheremis57

Профессор всё правильно делает! Бережёт форфардов на ответную игру!! В Испании значит будут играть на ничью 0-0!!!

15:30

Lennon

Кем в нападении будут бегать? Да и непонятно, что такое с Ари..... Уж в Испании на хороших полях можно сыграть! Это не минус 15 в Хабаровске!

15:16

Mamoru

Печально.

15:01

shpasic

устали, видимо, как и Паредес))

14:29

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