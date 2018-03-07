Ари и Фарфан не полетели с "Локомотивом" на матч против "Атлетико"

Нападающие "Локомотива" Джефферсон Фарфан и Ари не полетели с командой в Мадрид на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико".

33-летний перуанец Фарфан продолжает восстановление после травмы сухожильно-мышечного комплекса левого бедра, 32-летнего бразильца Ари же, судя по всему, берегут после травмы крестообразных связок колена. В то же время главный тренер москвичей Юрий Семин отметил, что к игре готовится капитан команды Ведран Чорлука.

– Ари и Фарфан остались в Москве, Чорлука готовится к игре, – сказал Семин. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, игра "Атлетико" – "Локомотив" состоится в четверг, 8 марта, на стадионе "Метраполитано" и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.