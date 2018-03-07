Ари и Фарфан не полетели с "Локомотивом" на матч против "Атлетико"

Нападающие "Локомотива" Джефферсон Фарфан и Ари не полетели с командой в Мадрид на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико".
33-летний перуанец Фарфан продолжает восстановление после травмы сухожильно-мышечного комплекса левого бедра, 32-летнего бразильца Ари же, судя по всему, берегут после травмы крестообразных связок колена. В то же время главный тренер москвичей Юрий Семин отметил, что к игре готовится капитан команды Ведран Чорлука.
– Ари и Фарфан остались в Москве, Чорлука готовится к игре, – сказал Семин. (Андрей СИЗЯКИН)
Напомним, игра "Атлетико" – "Локомотив" состоится в четверг, 8 марта, на стадионе "Метраполитано" и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
AFoot
Правильно, в первую очередь чемпионат, две остроты пригодятся там, пусть лучше восстановятся
19:37
redgy
Логично. Главный матч марта - с Уралом!. С Атлетико можно молодежь просмотреть))
18:28
Талантливый
Сливает старикашка ЛЕ, это понятно. Кони тоже парится не будут.
17:49
aravir
С Атлетико Локомотиву даже Месси с Роналдо не помогли бы. После жеребьёвки было понятно, что это геймовер.
16:44
EVIL915
5-3-2. А может и 6-3-1. Правильно Шпалыч делает! Глядишь, какой-нибудь шальной, в Мадриде залетит. Они в Москве пригодятся! 0-0, 1-1, 1-0, 2-1 - всё это хорошие результаты на выезде...
15:48
Cheremis57
Профессор всё правильно делает! Бережёт форфардов на ответную игру!! В Испании значит будут играть на ничью 0-0!!!
15:30
Lennon
Кем в нападении будут бегать? Да и непонятно, что такое с Ари..... Уж в Испании на хороших полях можно сыграть! Это не минус 15 в Хабаровске!
15:16
Mamoru
Печально.
15:01
shpasic
устали, видимо, как и Паредес))
14:29