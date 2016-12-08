АПОЭЛ, "Олимпиакос", "Сент-Этьен" и "Андерлехт" - в плей-офф Лиги Европы

АПОЭЛ в матче заключительного шестого тура группового турнира Лиги Европы обыграл "Олимпиакос" – 2:0. Обе команды пробились в плей-офф. В другой встрече группы B "Янг Бойз" разгромили "Астану" – 3:0.

В группе C путевки в плей-офф завоевали "Сент-Этьен" и "Андерлехт". Парижане в заключительном туре обыграли бельгийцев со счетом 3:2 и вышли в 1/16 финала с первого места. В другой встрече "Майнц" победил "Габалу" – 2:0.

Лига Европы

Группа B

АПОЭЛ (Кипр) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:0 (1:0)

Голы: Да Кошта, 19 - в свои ворота (1:0). Де Камаргу, 83 (2:0).

АПОЭЛ: Ватерман, Миланов, Александру, Меркис, Карлау, Мораиш, Алонефтис, Эфрем (Янниотас, 59), Бертольо (Орланди, 67), Винисиус, Сотириу (Де Камаргу, 80).

"Олимпиакос": Леали, Да Кошта, Де ла Белья (Домингес, 76), Диогу Фигейраш, Бруну Виана, Ромао, Элиунусси, Фортунис (Мантатис, 76), Андре Мартинш (Андруцос, 66), Идейе, Себа.

Предупреждения: Да Кошта, 44. Александру, 51. Бруну Виана, 67. Алонефтис, 85.

Судья: Дель Серро Гранде.

8 декабря. Никосия. Стадион GSP.

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Астана" (Казахстан) - 3:0 (0:0)

Голы: Фрай, 63 (1:0). Оаро, 66 (2:0). Шик, 71 (3:0).

"Янг Бойз": Мвого, Саттер, Фон Берген, Нуху, Обексер (Бенито, 67), Бертоне, Саного Жуниор, Шик, Эбишер (Фрай, 61), Герндт, Оаро (Дуа, 78).

"Астана": Ерич, Логвиненко (Малый, 55), Шитов, Шомко, Бейсебеков, Каньяс, Мужиков (Жунусов, 87), Максимович, Кабананга, Твумаси, Деспотович (Наджарян, 77).

Судья: Пизани (Мальта).

8 декабря. Берн. Stade de Suisse Wankdorf.

Группа С

"Андерлехт" (Бельгия) - "Сент-Этьен" (Франция) - 2:3 (2:0)

Голы: Кипчу, 21 (1:0). Станчу, 31 (2:0). Седерлунд, 62 (2:1). Седерлунд, 67 (2:2). Монне-Паке, 74 (2:3).

Нереализованный пенальти: Севе (Сент-Этьен), 54 (мимо)

"Андерлехт": Руф, Обрадович, Найтинк, Спаич, Сова, Станчу, Ачеампонг (Ханни, 66), Дендонкер, Баджи, Кипчу (Нахар, 60), Ванкамп (Теодорчик, 60).

"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катрин, Малькюи, Полома, Погба, Лакруа, Дабо (Амума, 63), Норден, Монне-Паке, Севе (Пажо, 63), Седерлунд (Таннан, 76).

Предупреждения: Ванкамп, 53. Теодорчик, 87. Ханни, 87. Сова, 90. Таннан, 90.

Судья: Ковач (Румыния).

8 декабря. Брюссель. Constant Vanden Stock Stadion.

"Майнц" (Германия) - "Габала" (Азербайджан) - 2:0 (2:0)

Голы: Хак, 30 (1:0). Де Бласис, 40 (2:0).

"Майнц" (Германия): Хут, Донати, Белль, Бюссманн, Хак, Фрай, Хайро, Рамалью, Гбамен (Юнус Малли, 69), Кордоба (Зейдель, 81), Де Бласис (Хольтманн, 87).

"Габала" (Азербайджан): Безотосный, Вернидуб, Станкович, Рикардинью, Аббасов, Садыгов (Гурбанов, 46), Озобич, Квеквескири, Мамедов, Уикс (Джамалов, 86), Зенев (Гусейнов, 77).

Предупреждения: Бюссманн, 66. Хайро, 76.

Судья: Эванс (Уэльс).

8 декабря. Майнц. Opel Arena.