Анзор Кавазашвили: "Зенит" пока буксует"

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в преддверии ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов "Зенит" – "Андерлехт" и "Ростов" – "Спарта" выразил удивление, что питерцы проиграли в первой встрече. Напомним, в первой игре "Ростов" добился убедительной победы со счетом 4:0, а "Зенит" уступил "Андерлехту" (0:2).

– Удивительно, что "Зенит" не смог подтвердить свое реноме в Бельгии, – сказал Кавазашвили. – "Зенит" пока, к сожалению, буксует. В ответном матче с "Андерлехтом" питерцы обязаны выложиться по максимуму, иначе не избежать позора. Что касается "Ростова", то, полагаю, и в ответном матче ростовчане обыграют "Спарту". (Любовь КОНЯЕВА)