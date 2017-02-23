12:10 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Анзор Кавазашвили: "Зенит" пока буксует"

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Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в преддверии ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов "Зенит""Андерлехт" и "Ростов""Спарта" выразил удивление, что питерцы проиграли в первой встрече. Напомним, в первой игре "Ростов" добился убедительной победы со счетом 4:0, а "Зенит" уступил "Андерлехту" (0:2).

– Удивительно, что "Зенит" не смог подтвердить свое реноме в Бельгии, – сказал Кавазашвили. – "Зенит" пока, к сожалению, буксует. В ответном матче с "Андерлехтом" питерцы обязаны выложиться по максимуму, иначе не избежать позора. Что касается "Ростова", то, полагаю, и в ответном матче ростовчане обыграют "Спарту". (Любовь КОНЯЕВА)

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