Анюков повторил рекорд Радимова

Александр Анюков, который вывел "Зенит" с капитанской повязкой на матч против минского "Динамо", повторил рекорд другой легенды питерской команды Владислава Радимова. Оба 116 раз были капитанами сине-бело-голубых в официальных матчах российской эпохи. Уже в ближайшей встрече за "Зенит" Анюков может стать абсолютным рекордсменом клуба.

ЛИДЕРЫ ПО ЧИСЛУ МАТЧЕЙ В КАЧЕСТВЕ КАПИТАНА "ЗЕНИТА"