Анюков повторил рекорд Радимова

Александр Анюков, который вывел "Зенит" с капитанской повязкой на матч против минского "Динамо", повторил рекорд другой легенды питерской команды Владислава Радимова. Оба 116 раз были капитанами сине-бело-голубых в официальных матчах российской эпохи. Уже в ближайшей встрече за "Зенит" Анюков может стать абсолютным рекордсменом клуба.
ЛИДЕРЫ ПО ЧИСЛУ МАТЧЕЙ В КАЧЕСТВЕ КАПИТАНА "ЗЕНИТА"
|Игрок
|Годы в "Зените"
|Матчи
|Владислав РАДИМОВ
|2003-2008
|116
|Александр АНЮКОВ
|2005-н.в.
|116
|Анатолий ТИМОЩУК
|2007-2009, 2013-2015
|86
|ДАННИ
|2008-2017
|85
|Владимир КУЛИК
|1992-1996
|75