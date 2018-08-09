20:01 | Футбол — Лига Европы

Анюков повторил рекорд Радимова


Александр Анюков, который вывел "Зенит" с капитанской повязкой на матч против минского "Динамо", повторил рекорд другой легенды питерской команды Владислава Радимова. Оба 116 раз были капитанами сине-бело-голубых в официальных матчах российской эпохи. Уже в ближайшей встрече за "Зенит" Анюков может стать абсолютным рекордсменом клуба.

ЛИДЕРЫ ПО ЧИСЛУ МАТЧЕЙ В КАЧЕСТВЕ КАПИТАНА "ЗЕНИТА"

Игрок Годы в "Зените" Матчи
Владислав РАДИМОВ 2003-2008 116
Александр АНЮКОВ 2005-н.в. 116
Анатолий ТИМОЩУК 2007-2009, 2013-2015 86
ДАННИ 2008-2017 85
Владимир КУЛИК 1992-1996 75
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