Антон Заболотный: "Не стоит делать выводов по первому матчу с "Селтиком"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный в интервью официальному сайту клуба заявил, что ко второму матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" команда исправит свои ошибки и выйдет на поле в другом состоянии. В первой встрече российский клуб проиграл со счетом 0:1. Ответный матч состоится 22 февраля в Санкт-Петербурге.

– Очевидно, что вы разбирали "Селтик". Соперник вас чем-то удивил?

– Нет, мы полностью разобрали "Селтик", знали, как они будут действовать. И может где-то мы неправильно действовали или у нас не все получилось, но это все-таки первый матч противостояния. Не стоит делать выводов по нему. Впереди еще один матч, который расставит все на свои места.

– Тем не менее Манчини сказал, что команде нужно добавить агрессии во втором матче. Вы с этим согласны?

– Конечно, с главным тренером я соглашусь. Как и в любой игре нужно добавить в общекомандных действиях. В течение недели до следующей встречи будем работать над этим. Думаю, мы исправим все ошибки и к ответной игре подойдем в другом состоянии.

– Что вы чувствуете перед тем, как выйдете на стадион "Санкт-Петербург" в качестве игрока команды-хозяина стадиона?

– Знаю, что буду заряжен на 120 процентов. Ответный матч с "Селтиком" будет определяющим, поэтому настрой нашей команды будет запредельный. Какие будут чувства – не знаю, но мы совершенно точно планируем показать свой лучший футбол.

– Что нужно, чтобы пройти "Селтик"? Показать свой лучший футбол?

– Да, показать, как играет "Зенит". Продемонстрировать ту игру, которую мы отрабатывали на сборах.