Антон Заболотный: "Когда выходим вместе с Дзюбой, получается статистически хорошая игра"

Форвард "Зенита" Антон Заболотный поделился впечатлениями от победы над "Мольде" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (3:1). Заболотный отметил сыгранность между ним и Артемом Дзюбой​. Оба форварда забили по голу.

– Жаль, что пропустили первыми, – сказал Заболотный. – Соперник дал хороший отпор, было тяжело местами, но с помощью нашей самоотдачи мы переломили ход игры и забили три мяча.

– У вас неплохая связка с Артемом Дзюбой – что скажете по этому поводу?

– Мы отлично срабатываемся, сами видите. Когда играем вместе, статистически получается хорошая игра. У нас хороший тандем.

– Можно сказать, что Артем вас заряжает? Энергии у него море.

– Сложно сказать. Главное, что мы создаем хороший тандем.

– Почему "Зенит" стабильно пропускает первым?

– Мне тяжело ответить на этот вопрос. Такая тенденция, к сожалению. Хорошо, что потом отыгрываемся.

– Несколько слов о своем забитом мяче, если можно.

– Подкараулил мяч, отскок и рикошетом от штанги отправил его в ворота.

– "Зенит" не первый раз переходит на игру с большим количеством навесов. Можно сказать, что команда превращается в типичную британскую?

– Действуем по ситуации. Хорошо, что в команде есть два габаритных форварда и мы этим пользуемся. Будет здорово, если это станет нашим коньком. (Артем РЯБОВОЛ)